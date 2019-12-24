2019-12-24T12:32:52+03:00
Общество

У югорчанина не было денег на алименты, но хватало на бензин дорогого автомобиля

Теперь транспортное средство под арестом
Руслан Савинов
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Теперь транспортное средство под арестомТеперь транспортное средство под арестомФото: pixabay.com
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Судебные приставы Ханты-Мансийска возбудили дело о взыскании полумиллиона рублей алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Подробности дела сообщила пресс-служба УФССП по ХМАО.

Должник уклонялся от ежемесячной уплаты в размере четверти своего заработка и постепенно накопил большую задолженность в полмиллиона. Судебным приставам-исполнителям югорчанин постоянно рассказывал небылицы о своем безденежье и пустом кошельке.

Однако установлено, что мужчина владеет роскошным автомобилем «Nissan Teana». После того, как выяснилось владение суперкаром, судебный пристав городского отдела упомянутый автомобиль арестовал.

В настоящее время проходит экспертная оценка транспортного средства. В случае если должник вскоре не погасит долги по алиментам, то автомобиль продадут любому желающему на открытых торгах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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