У югорчанина не было денег на алименты, но хватало на бензин дорогого автомобиля

СЕГОДНЯ 12:32 2019-12-24T12:32:52+03:00

Теперь транспортное средство под арестом Фото: pixabay.com

Теперь транспортное средство под арестом

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Судебные приставы Ханты-Мансийска возбудили дело о взыскании полумиллиона рублей алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Подробности дела сообщила пресс-служба УФССП по ХМАО.

Должник уклонялся от ежемесячной уплаты в размере четверти своего заработка и постепенно накопил большую задолженность в полмиллиона. Судебным приставам-исполнителям югорчанин постоянно рассказывал небылицы о своем безденежье и пустом кошельке.

Однако установлено, что мужчина владеет роскошным автомобилем «Nissan Teana». После того, как выяснилось владение суперкаром, судебный пристав городского отдела упомянутый автомобиль арестовал.

В настоящее время проходит экспертная оценка транспортного средства. В случае если должник вскоре не погасит долги по алиментам, то автомобиль продадут любому желающему на открытых торгах.

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ИСТОЧНИК KP.RU