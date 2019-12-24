У югорчанина не было денег на алименты, но хватало на бензин дорогого автомобиля
Судебные приставы Ханты-Мансийска возбудили дело о взыскании полумиллиона рублей алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Подробности дела сообщила пресс-служба УФССП по ХМАО.
Должник уклонялся от ежемесячной уплаты в размере четверти своего заработка и постепенно накопил большую задолженность в полмиллиона. Судебным приставам-исполнителям югорчанин постоянно рассказывал небылицы о своем безденежье и пустом кошельке.
Однако установлено, что мужчина владеет роскошным автомобилем «Nissan Teana». После того, как выяснилось владение суперкаром, судебный пристав городского отдела упомянутый автомобиль арестовал.
В настоящее время проходит экспертная оценка транспортного средства. В случае если должник вскоре не погасит долги по алиментам, то автомобиль продадут любому желающему на открытых торгах.
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ИСТОЧНИК KP.RU