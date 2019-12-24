В Октябрьском районе сильнейшие боксеры сразились за призы турнира «Снежинка»

СЕГОДНЯ 12:21 2019-12-24T12:21:11+03:00

В Октябрьском районе прошел турнир по боксу с нежным названием «Снежинка». Фото окружной думы.

Соревнования традиционно прошли в преддверии Нового года

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В городском поселении Приобье Октябрьского района состоялся окружной новогодний турнир по боксу «Снежинка». В соревнованиях приняли участие более 100 боксеров из Свердловской и Мурманской областей, а также ХМАО.

Местом проведения соревнований традиционно стал зал спортивной школы олимпийского резерва, сообщает пресс-служба Думы Югры. Состязания, проходившие в несколько этапов, выявили победителей в разных возрастных категориях.

Так, в основной категории среди мужчин 1979-2000 годов рождения победили сургутянин Арсен Гаджиев, Константин Черепанов из Октябрьского района и Альфред Ибрагимов из Североуральска.

Отмечается, что соревнования по боксу «Снежинка» являются одними из старейших в Октябрьском районе: их история насчитывает более тридцати лет. Организаторы сообщили, что в 2019 году расширилась география участников спортивного мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU