Жительница Октябрьского района купила доску для рисования по цене планшета

СЕГОДНЯ 11:28 2019-12-24T11:47:19+03:00

За минувшие сутки югорчане неоднократно лишались денег в интернете при покупке детских товаров

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За минувшие сутки в Югре произошло 15 дистанционных краж с банковских карт на общую сумму более 850 тысяч рублей. УМВД по ХМАО отмечает, что в последнее время преступники освоили нишу покупки - продажи детских товаров.

Так, 23-летняя жительница Октябрьского района лишилась денег при покупке развивающего планшета для детей. Когда девушка получила на почте посылку, то внутри обнаружила обычную доску для рисования и разноцветные фломастеры. Ущерб - более девяти тысяч рублей.

Жительница окружной столицы разместила в соцсети «ВКонтакте» объявление о продаже детской коляски. На него откликнулся мошенник. Он завладел реквизитами банковской карты женщины и списал почти десять тысяч рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела и принимаются меры к задержанию подозреваемых. УМВД по ХМАО призывает быть бдительными при совершении сделок удаленным доступом.

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ИСТОЧНИК KP.RU