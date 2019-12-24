СЕГОДНЯ 11:16 2019-12-24T11:16:36+03:00

Проект «Няня на час» успешно зарекомендовал себя в Когалыме Фото: pixabay.com

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В когалымском развивающем центре кратковременного пребывания для детей и инвалидов начал работу проект «Няня на час». По данным окружной думы, многодетная мама Лилия Курамшина воплотила свою инициативу после победы на прошлогоднем конкурсе социальных проектов.

- Проект «Няня на час» оказался весьма востребованным среди когалымчан. Есть желание продолжить работу в этом направлении, - поделилась Лилия Курамшина.

Главной целью проекта стало обеспечение кратковременного присмотра и ухода за детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных семей, а также, находящихся под опекой.

Родители могут оставлять малышей без каких-либо финансовых затрат в когалымском клубе «Игралочка», чтобы решать свои жизненные вопросы. За детьми присматривает квалифицированный персонал с опытом и педагогическим образованием.

- «Няня на час» – нужная услуга, особенно для мам, воспитывающих детей-инвалидов. По понятным причинам такие женщины находятся с ребенком круглые сутки, и возможность иметь два-три свободных часа для них – необходимость, – отметил депутат регионального парламента Андрей Ковальский.

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ИСТОЧНИК KP.RU