2019-12-24T11:16:36+03:00
Общество

Проект «Няня на час» успешно зарекомендовал себя в Когалыме

Для многих родителей он жизненно необходим
Руслан Савинов
Поделиться:
Проект «Няня на час» успешно зарекомендовал себя в КогалымеПроект «Няня на час» успешно зарекомендовал себя в КогалымеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В когалымском развивающем центре кратковременного пребывания для детей и инвалидов начал работу проект «Няня на час». По данным окружной думы, многодетная мама Лилия Курамшина воплотила свою инициативу после победы на прошлогоднем конкурсе социальных проектов.

- Проект «Няня на час» оказался весьма востребованным среди когалымчан. Есть желание продолжить работу в этом направлении, - поделилась Лилия Курамшина.

Главной целью проекта стало обеспечение кратковременного присмотра и ухода за детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных семей, а также, находящихся под опекой.

Родители могут оставлять малышей без каких-либо финансовых затрат в когалымском клубе «Игралочка», чтобы решать свои жизненные вопросы. За детьми присматривает квалифицированный персонал с опытом и педагогическим образованием.

- «Няня на час» – нужная услуга, особенно для мам, воспитывающих детей-инвалидов. По понятным причинам такие женщины находятся с ребенком круглые сутки, и возможность иметь два-три свободных часа для них – необходимость, – отметил депутат регионального парламента Андрей Ковальский.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нягани стартовал проект «Я все могу!» для особенных детей
Сургутские энергетики подготовили оборудование к низким температурам
Сургутские пожарные освоили новый вид физподготовки – кроссфит
Среди краж за последние дни в ХМАО: алкоголь, электровелосипед и наушники
Югорчан призывают стать донорами на предновогодней акции
Вынесен приговор вартовчанину, напавшему на съемочную группу местного телеканала
Страшное ДТП произошло в Нефтеюганском районе
Ежегодный кадетский бал состоялся в окружной столице Югры
У югорчанина не было денег на алименты, но хватало на бензин дорогого автомобиля
В Октябрьском районе сильнейшие боксеры сразились за призы турнира «Снежинка»
Жительница Октябрьского района купила доску для рисования по цене планшета
Проект «Няня на час» успешно зарекомендовал себя в Когалыме
Подвели итоги нижневартовского конкурса «Думы о городе. Фото на память»