СЕГОДНЯ 10:53 2019-12-24T10:53:45+03:00

Подвели итоги нижневартовского конкурса «Думы о городе. Фото на память». Фото из соцести «ВКонтакте» «Дума Нижневартовска».

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В Нижневартовске в творческом состязании «Думы о городе. Фото на память» приняли участие более полусотни человек. По данным городской администрации, конкурсанты представили свыше четырехсот работ в трех номинациях.

- Один автор мог представить на конкурс на более трех работ в каждой номинации. Когда мы стали подводить итоги, то увидели, что хороших фотографий очень много. Поэтому сообща решили учредить дополнительную номинацию «Признание конкурсной комиссии, - рассказал председатель городской думы Максим Клец.

Его заместитель, Сергей Землянкин, отметил, что задачей конкурса было увидеть современный Нижневартовск глазами его жителей. Среди главных критериев оценки работ - эстетическое качество работы.

В номинации «Архитектура и ландшафты» и «Городской пейзаж» первое место занял Дмитрий Чусовитин, а в номинации «Мои любимые места города» - Юрий Вурм.

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ИСТОЧНИК KP.RU