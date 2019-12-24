2019-12-24T10:11:59+03:00
Общество

Директор нефтеюганского предприятия погасил многомиллионные долги по зарплате

Почти полторы сотни работников добились положенных выплат
Руслан Савинов
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Директор нефтеюганского предприятия погасил многомиллионные долги по зарплатеДиректор нефтеюганского предприятия погасил многомиллионные долги по зарплатеФото: pixabay.com
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Нефтеюганская межрайонная прокуратура по поступившей жалобе проверила соблюдение трудового законодательства в фирме «Ремстроймастер». По данным прокуратуры ХМАО, проверка выявила наличие большой задолженности по заработной плате за октябрь 2019 года.

Чтобы исправить нарушение и принудить погасить долг, прокурор внес директору общества представление. Данная мера оказалась эффективным средством напоминания руководителю, что его работники сидят без зарплаты. Настолько эффективной, что не потребовалось ни административного наказания, ни каких-либо штрафных санкций.

Коммерсант полностью погасил многомиллионные долги по зарплате. Общая сумма свыше 5 миллионов рублей была уплачена 138 работникам предприятия. На данный момент каких-либо иных задолженностей «Ремстроймастер» своим работникам не имеет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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