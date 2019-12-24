Директор нефтеюганского предприятия погасил многомиллионные долги по зарплате

СЕГОДНЯ 10:11 2019-12-24T10:11:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Нефтеюганская межрайонная прокуратура по поступившей жалобе проверила соблюдение трудового законодательства в фирме «Ремстроймастер». По данным прокуратуры ХМАО, проверка выявила наличие большой задолженности по заработной плате за октябрь 2019 года.

Чтобы исправить нарушение и принудить погасить долг, прокурор внес директору общества представление. Данная мера оказалась эффективным средством напоминания руководителю, что его работники сидят без зарплаты. Настолько эффективной, что не потребовалось ни административного наказания, ни каких-либо штрафных санкций.

Коммерсант полностью погасил многомиллионные долги по зарплате. Общая сумма свыше 5 миллионов рублей была уплачена 138 работникам предприятия. На данный момент каких-либо иных задолженностей «Ремстроймастер» своим работникам не имеет.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU