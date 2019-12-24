2019-12-24T10:37:25+03:00
Общество

В ХМАО решат вопросы семей, исключенных из жилищных программ

Проблема на контроле у уполномоченного по правам человека
Руслан Савинов
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В ХМАО решат вопросы семей, исключенных из жилищных программВ ХМАО решат вопросы семей, исключенных из жилищных программФото: pixabay.com
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Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова провела выездные встречи в Нижневартовске, Сургуте и Нефтеюганске. Она встретилась с молодыми семьями, исключенными из различных жилищных программ.

Участники встреч сформировали предложения по возможным мерам поддержки бывших претендентов жилищных программ, сообщает пресс-служба уполномоченного. Поступили предложения по новым мероприятиям региональной господдержки по принципу «Программа без очереди» под имеющееся финансирование.

Также была озвучена инициатива улучшить жилищные условия семьям погибших ветеранов боевых действий. Им предлагают предоставить субсидии на расширение жилплощади, если в данный момент на одного члена приходится менее 12 квадратных метров.

Собранные предложения будут обобщены уполномоченным совместно с департаментом строительства и социального развития автономного округа. Затем их направят губернатору Югры для рассмотрения и возможного принятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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