СЕГОДНЯ 10:26 2019-12-24T10:37:25+03:00

В ХМАО решат вопросы семей, исключенных из жилищных программ Фото: pixabay.com

Проблема на контроле у уполномоченного по правам человека

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Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова провела выездные встречи в Нижневартовске, Сургуте и Нефтеюганске. Она встретилась с молодыми семьями, исключенными из различных жилищных программ.

Участники встреч сформировали предложения по возможным мерам поддержки бывших претендентов жилищных программ, сообщает пресс-служба уполномоченного. Поступили предложения по новым мероприятиям региональной господдержки по принципу «Программа без очереди» под имеющееся финансирование.

Также была озвучена инициатива улучшить жилищные условия семьям погибших ветеранов боевых действий. Им предлагают предоставить субсидии на расширение жилплощади, если в данный момент на одного члена приходится менее 12 квадратных метров.

Собранные предложения будут обобщены уполномоченным совместно с департаментом строительства и социального развития автономного округа. Затем их направят губернатору Югры для рассмотрения и возможного принятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU