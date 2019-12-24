В Ханты-Мансийске открыли центр инновационного творчества молодежи

СЕГОДНЯ 09:46 2019-12-24T09:46:05+03:00

В следующем году в регионе появятся еще два подобных учреждения

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В окружной столице состоялось торжественное открытие центра молодежного инновационного творчества «Наше детство». В мероприятии приняли участие представители органов власти, предприниматели, дети и молодежь города, сообщает департамент экономического развития ХМАО.

Центр расположен на базе госбиблиотеки Югры. Он станет открытой площадкой для обучения молодежи новым технологиям: робототехнике, цифровому производству, 3D - моделированию, прототипированию и анимации.

- Открыть центр в библиотеке - для нас эксперимент. Раньше мы с таким направлением не работали, но важно то, как меняется библиотека и что эта площадка может стать центром притяжения, центром по развитию творчества, — рассказал замдиректора департамента экономического развития автономного округа Роман Колупаев.

Отметим, что в настоящий момент в автономном округе действуют семь подобных центров. В 2020 году планируются к открытию еще два Нижневартовске и Сургутском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU