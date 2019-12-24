2019-12-24T09:46:05+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске открыли центр инновационного творчества молодежи

В следующем году в регионе появятся еще два подобных учреждения
Руслан Савинов
Поделиться:
В Ханты-Мансийске открыли центр инновационного творчества молодежиВ Ханты-Мансийске открыли центр инновационного творчества молодежиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В окружной столице состоялось торжественное открытие центра молодежного инновационного творчества «Наше детство». В мероприятии приняли участие представители органов власти, предприниматели, дети и молодежь города, сообщает департамент экономического развития ХМАО.

Центр расположен на базе госбиблиотеки Югры. Он станет открытой площадкой для обучения молодежи новым технологиям: робототехнике, цифровому производству, 3D - моделированию, прототипированию и анимации.

- Открыть центр в библиотеке - для нас эксперимент. Раньше мы с таким направлением не работали, но важно то, как меняется библиотека и что эта площадка может стать центром притяжения, центром по развитию творчества, — рассказал замдиректора департамента экономического развития автономного округа Роман Колупаев.

Отметим, что в настоящий момент в автономном округе действуют семь подобных центров. В 2020 году планируются к открытию еще два Нижневартовске и Сургутском районе.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ХМАО решат вопросы семей, исключенных из жилищных программ
Директор нефтеюганского предприятия погасил многомиллионные долги по зарплате
В Ханты-Мансийске открыли центр инновационного творчества молодежи
Житель Нягани осужден за хранение наркотиков
Поворот налево не удался: две «Лады» столкнулись на трассе «Сургут – Лянтор»
В ХМАО стартовали соревнования по самому художественному виду спорта
Благодаря зимнику Кондинский район избавится от летнего мусора
Двое молодых урайцев стали обладателями грантов Росмолодежи
Франция и ХМАО продолжат сотрудничество в области нефтедобычи
В Югре остался прежний уровень безработицы
Погода в Югре 24 декабря: немного похолодает
В Ханты-Мансийском районе ввели режим ЧС из-за возможного разлива нефтепродуктов
Власти ХМАО определили меры по подготовке спортрезерва региона
Убийце трехлетней дочери предъявили обвинения в Нефтеюганске
Вартовчанка заказала через интернет тостер, а он пришел с "сюрпризом"
Борьба с сугробами сплотила соседей сургутской многоэтажки
Жителям Нижневартовска стал известен список Новогодних гуляний
Пенсионерка из Когалыма добилась новоселья в безопасном доме
В Ханты- Мансийске состоялась необычная тренировка по спортивному ориентированию
В Югре стало больше пациентов с редким генетическим заболеванием