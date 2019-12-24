2019-12-24T09:30:08+03:00
Происшествия

Житель Нягани осужден за хранение наркотиков

Пять грамм будут стоить ему нескольких лет свободы
Руслан Савинов
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Житель Нягани осужден за хранение наркотиковЖитель Нягани осужден за хранение наркотиковФото: pixabay.com
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Няганский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя по статье «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». По информации прокуратуры ХМАО, осужденный отделался не самым максимальным наказанием, предусмотренным уголовным кодексом.

Следствие установило, что мужчина купил вещество через тайник-закладку для личного употребления. Масса наркотика составила почти пять граммов, что является крупным размером. «Синтетику» он хранил постоянно при себе до момента задержания полицейскими.

- По словам задержанного, у него не было намерений попытаться перепродать наркотики кому-либо. При обыске стражи порядка изъяли запрещенное вещество у обвиняемого, - добавили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Решением городского суда мужчину приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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