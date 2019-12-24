Поворот налево не удался: две «Лады» столкнулись на трассе «Сургут – Лянтор»

СЕГОДНЯ 09:18 2019-12-24T09:18:39+03:00

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Накануне, 23 декабря, на 22 км автодороги «Сургут – Лянтор» Сургутского района столкнулись два автомобиля марки «Лада». Дорожно-транспортное происшествие произошло около 8 часов вечера.

Водитель «Лада 217030» при совершении поворота налево нарушил очередность проезда на нерегулируемом перекрестке. В результате чего совершил столкновение с «Лада 211440», сообщает госавтониспекция ХМАО. Оба водителя получили сильные травмы. Также в ДТП покалечились пассажиры обоих автомобилей: двое мужчин и девушка.

Всего за минувшие сутки на территории Югры произошло восемь ДТП. В них пострадали пятнадцать человека. Сотрудниками госавтоинспекции были задержаны шесть нетрезвых водителей и четверо, кто уже ранее попадался пьяным. За выезд на полосу встречного движения двенадцать водителей привлечены к ответственности.

- В зимнее время манера вождения должна соответствовать дорожным и погодным условиям. Особенно опасно совершать резкие маневры, - напоминают автоинспекторы Югры.

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ИСТОЧНИК KP.RU