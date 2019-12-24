В ХМАО стартовали соревнования по самому художественному виду спорта

СЕГОДНЯ 08:31 2019-12-24T08:31:37+03:00

В ХМАО стартовали соревнования по самому красивому виду спорта Фото: pixabay.com

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В окружной столице начались соревнования по художественной гимнастике «Югорские россыпи». Со всего округа в Ханты-Мансийск собрались для участия почти три сотни девушек.

Ближайшие два дня гимнастки будут состязаться в гибкости, пластичности и ловкости, сообщает спорторганизатор «ЮграМегаСпорт». Им предстоит показать владение мячом, скакалкой и другими снарядами. Все участницы выступят в программах юношеских и взрослых разрядов, а также мастеров и кандидатов в мастера спорта.

- Художественная гимнастика — это прежде всего гибкость и пластика. Девочки должны быть гибкие, пластичные и конечно стройные. В красивых купальниках, с красивыми прическами. Это эстетический вид спорта. Эстетика должна быть везде, - рассказала президент федерации художественной гимнастики Югры Галина Гончарук.

Лучшие спортсменки регионального этапа в январе отправятся защищать честь региона на турнире Уральского федерального округа.

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ИСТОЧНИК KP.RU