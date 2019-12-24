2019-12-24T08:21:07+03:00
Общество

Благодаря зимнику Кондинский район избавится от летнего мусора

Через ледовую переправу провезут накопившиеся отходы
Руслан Савинов
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Благодаря зимнику Кондинский район избавится от летнего мусораБлагодаря зимнику Кондинский район избавится от летнего мусора
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В поселок Куминский Кондинского района регоператор направил технику для вывоза коммунальных отходов из пункта временного накопления по зимней трассе. Как сообщает «Югра-Экология», мусор отправят на полигон, расположенный в 75 километрах.

Это первый труднодоступный населенный пункт Югры, откуда начали забирать накопившееся за лето ТКО. Добавим, что по закону регоператор обязан вывозить отходы из пунктов временного накопления мусора не реже одного раза в 11 месяцев.

- Югра имеет непростые природно-климатические условия, а главное сложную дорожную инфраструктуру, иногда полное отсутствие дорог до отдельных населенных пунктов в летний период. У нас наступила горячая пора, – отметил руководитель «Югра-Экология» Максим Медведев.

Обустройством площадок временного накопления занимаются муниципальные органы власти. В этом году для этих целей им была предоставлена дотация в размере 300 миллионов рублей на создание 36 площадок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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