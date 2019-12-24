2019-12-24T07:10:28+03:00
Общество

Двое молодых урайцев стали обладателями грантов Росмолодежи

Оба победивших проекта связаны со спортивной сферой
Руслан Савинов
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Двое молодых урайцев стали обладателями грантов РосмолодежиДвое молодых урайцев стали обладателями грантов РосмолодежиФото: pixabay.com
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Два проекта жителей Урая стали победителями грантового конкурса молодежных инициатив, проводимого федеральным агентством по делам молодежи. Подробности сообщает администрация города.

Грантовую поддержку на сумму более ста тысяч рублей получил Акрамов Муроджон за проект «Коллективизм – путь к успеху». Его инициатива направлена на развитие коммуникативных навыков в молодежной среде через привлечение к спорту и работу в коллективе.

Вторым обладателем гранта, гораздо более крупного размера, в 400 тысяч рублей стала Анна Быстрицкая за проект «Зал функционального многоборья для детей, проживающих в сельской местности».

Грантовый конкурс Росмолодежи проводится для вовлечения граждан в творческую деятельность, повышения гражданской активности, а также формирования принципов здорового образа жизни. Создание и реализация проектов раскрывают потенциал молодежи в интересах развития страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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