2019-12-24T07:00:44+03:00
Общество

Франция и ХМАО продолжат сотрудничество в области нефтедобычи

Вскоре французские представители прибудут в регион
Руслан Савинов
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Франция и ХМАО продолжат сотрудничество в области нефтедобычиФранция и ХМАО продолжат сотрудничество в области нефтедобычиФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийске состоялась видеоконференция с французской компанией FP Training, на которой стороны обсудили вопросы сотрудничества в области нефтедобычи, а также создания совместных программ профподготовки.

Ранее, 4 декабря, в ходе рабочего визита в Париж губернатор Югры Наталья Комарова и президент института возобновляемых источников энергии Дидье Уссан подписали меморандум о сотрудничестве.

- Сегодня мы обсуждали с представителем компанией IFP Training возможность подписания соглашения с Сургутским университетом по научно-образовательной составляющей. Мы видим продолжение работы по трем направлениям. Первое – это модульная программа профессиональной переподготовки на базе СурГУ с привлечением специалистов от IFP Training. Считаем, что это можно сделать уже в следующем году. Второе направление – возможная магистерская программа в сфере повышения нефтеотдачи. Третье направление – создание международного центра сертификации специалистов по повышению нефтеотдачи, - отметил директор регионального департамента недропользования Сергей Филатов.

В ходе видеоконференции французских специалистов пригласили принять участие в третьем международном молодежном форуме «Нефтяная столица», который пройдет в феврале 2019 года в Нижневартовске.

Добавим, что IFP Training работает в 80 странах мира и специализируется на программах в области нефтяного инжиниринга для 1200 компаний-заказчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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