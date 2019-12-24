Погода в Югре 24 декабря: немного похолодает
Во вторник, 24 декабря, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой и умеренный снег. Местами прогнозируется метель. Ветер западный 8 - 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -21, -26 градусов, днем -17, -22 градусов.
В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, временами пройдет небольшой снег, метель. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -18, -22 градусов.
В Сургуте станет ясно, без осадков. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит -19, -21 градуса.
В Нижневартовске будет пасмурный день и без осадков. Ветер западный 5-6 метров в секунду. Температура воздух днем составит -18, -19 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU