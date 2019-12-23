В Ханты-Мансийском районе Югры ввели режим ЧС из-за возможного попадания нефтепродуктов в реку Иртыш

СЕГОДНЯ 16:04 2019-12-23T16:04:28+03:00

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В Ханты-Мансийском районе в границах территории ледовой переправы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива нефтепродуктов в реке Иртыш из-за провала техники под лед.

Как сообщает главное управление МЧС по ХМАО, что накануне водолазы достали из затонувшего грузовика тело водителя. «КамАЗ» находится на дне, пока нет решения о том, чтобы ее поднять. По предварительной информации, внутри большегруз вез цистерну с нефтепродуктами.

Сейчас следователи выясняют причину случившегося. Известно, что удовлетворительное состояние переправы было зафиксировано за несколько дней до инцидента: она рассчитана на проезд автомобилей весом до двух десятков тонн.

По мнению сотрудников МЧС, причиной ЧП могло стать либо нарушение скорости или превышение допустимой разрешенной массы автомобиля.

Напомним, что «Комсомольская правда» уже писала ранее о пошедшем ко дну злополучном «КамАЗе».

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ИСТОЧНИК KP.RU