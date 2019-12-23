Власти ХМАО определили меры по подготовке спортрезерва региона

СЕГОДНЯ 15:47 2019-12-23T15:47:44+03:00

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Накануне в Ханты-Мансийске состоялась стратегическая сессия, посвященная обсуждению концепции подготовки спортивного резерва Югры до 2025 года. По информации правительства ХМАО, в сессии приняли участие представители спортсообщества всех муниципалитетов региона.

- Это стратегический документ по подготовке молодых спортсменов в сборную команду Югры и России. Он представляет собой алгоритм действий для руководителей, тренерского состава, спортсменов. На федеральном уровне концепция уже выстроена. Сейчас мы интегрируем ее в свою систему управления, предусмотрев местный компонент, специфику, - заявил директор окружного департамента физкультуры и спорта Сергей Артамонов.

Обсуждаемую на мероприятии концепцию готовили на протяжении полугода. Также участники сессии разработали предложения по системе отбора спортивно одаренных детей, медицинского и антидопингового обеспечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU