2019-12-23T15:36:33+03:00
Происшествия

Убийце трехлетней дочери предъявили обвинения в Нефтеюганске

Страшный инцидент поверг в шок Югру в минувшие выходные
Руслан Савинов
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Убийце трехлетней дочери предъявили обвинения в Нефтеюганске. Фото СУ СК по ХМАО.Убийце трехлетней дочери предъявили обвинения в Нефтеюганске. Фото СУ СК по ХМАО.
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В Югре продолжается расследование уголовного дела по факту убийства трехлетней девочки в Нефтеюганске. Следком ХМАО взял резонансное дело на особый контроль.

Как отмечалось ранее, вечером 21 декабря 2019 года 34-летний житель Нефтеюганска в нетрезвом виде нанес множественные удары своей трехлетней дочери. От полученных повреждений малышка скончалась на следующий день.

Проверка установила, что в декабре текущего года мужчина неоднократно избивал не только погибшего ребенка, но и ее четырехлетнюю сестру.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по статьям «Истязание путем систематического нанесения побоев двух несовершеннолетних лиц» и «Убийство малолетнего». Следователями ходатайствуют об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключение под стражу.

Расследование громкого дела продолжается: следственное управление взяло его на особый контроль. Кроме того, следователи дадут оценку действиям органов опеки, которые передали в ноябре 2019 года мужчине его дочерей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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