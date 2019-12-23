Убийце трехлетней дочери предъявили обвинения в Нефтеюганске

СЕГОДНЯ 15:36 2019-12-23T15:36:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Югре продолжается расследование уголовного дела по факту убийства трехлетней девочки в Нефтеюганске. Следком ХМАО взял резонансное дело на особый контроль.

Как отмечалось ранее, вечером 21 декабря 2019 года 34-летний житель Нефтеюганска в нетрезвом виде нанес множественные удары своей трехлетней дочери. От полученных повреждений малышка скончалась на следующий день.

Проверка установила, что в декабре текущего года мужчина неоднократно избивал не только погибшего ребенка, но и ее четырехлетнюю сестру.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по статьям «Истязание путем систематического нанесения побоев двух несовершеннолетних лиц» и «Убийство малолетнего». Следователями ходатайствуют об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключение под стражу.

Расследование громкого дела продолжается: следственное управление взяло его на особый контроль. Кроме того, следователи дадут оценку действиям органов опеки, которые передали в ноябре 2019 года мужчине его дочерей.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Нефтеюганске отец насмерть забил трехлетнюю дочь на глазах у сестренки

Пустые бутылки из под алкоголя, мат и запах спиртного. Трехлетняя малышка вместе со старшей сестрой вышли на кухню, где за столом сидели отец и новая мама. Шум детей привел в ярость отца, и он обрушил на родную дочь град тумаков. Малышка затихла, как оказалось, навсегда (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU