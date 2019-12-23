Вартовчанка заказала через интернет тостер, а он пришел с "сюрпризом"

СЕГОДНЯ 15:32 2019-12-23T15:32:02+03:00

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Полиция Нижневартовска задержала местную жительницу за попытку распространения наркотиков. Вещество растительного происхождения стражи порядка обнаружили в почтовой посылке, пришедшей женщине.

Сотрудникам УМВД вартовчанка заявила, что ничего не знала о внутреннем содержимом посылки. Позже следствие установило, что запрещенное вещество для собственного употребления через интернет-магазин заказал супруг женщины.

- За незаконный товар он заплатил 107 тысяч рублей и оформил посылку на имя супруги. После чего попросил жену забрать бандероль из почты, - рассказали в УМВД по ХМАО-Югре.

В ведомстве добавили, что содержимое было спрятано внутри коробки в тостере. Экспертиза показала, что внутри находился гашиш общей массой около двухсот граммов.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Следственный отдел поместил мужчину под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU