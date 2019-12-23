Жителям Нижневартовска стал известен список Новогодних гуляний

СЕГОДНЯ 15:07 2019-12-23T15:07:29+03:00

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Праздничные гулянья развернутся на набережной Оби в Нижневартовске в новогоднюю ночь. Встреча 2020 года начнется здесь с праздничного фейерверка.

Он озарит небо яркими огня в 2 часа ночи, сообщает администрация города. В это же время на площади Нефтяников начнется театрализованная дискотека «Вместе встретим Новый год!». Сюжет мероприятия станет продолжением новогодней темы оформления города, посвященной сказке о снежной королеве.

В разгар зимних каникул, 4 января 2020 года, для юных жителей города на вышеупомянутой площади состоится игровая программа «С Новым годом, Нижневартовск!». Начало в 13 часов.

Еще одна развлекательно-игровая программа пройдёт 5 января 2020 года. У главной елки города будут работать площадки: «Потешный двор» (театр «Гротеск»), «Веселые снеговики» (театр «Антракт»), «Забавы Дедушки Мороза» («Славяне Сибири»), спортивная разминка от команды ««ZUMBA Fitness». Активных участников ждут призы и памятные фото с Дедом Морозом. Начало также в 13 часов.

В завершение праздников 6 января в центре города пройдет концертная программа «Дыхание нового года». Жителей и гостей ждут конкурсы, игры и новогодние флэшмобы. Вокальные коллективы исполнят популярные песни для всех желающих. Начнется действо в это же время.

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ИСТОЧНИК KP.RU