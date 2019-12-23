Борьба с сугробами сплотила соседей сургутской многоэтажки

СЕГОДНЯ 15:31 2019-12-23T15:31:36+03:00

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Авторская горка появилась в одном из сургутских дворов. Ее создали жители из снежной насыпи, забытой после работы спецтехники.

Изначально жители многоэтажки на улице Маяковского просто хотели почистить двор от сугробов и вышли с уборочным инвентарем, следует из комментариев, опубликованных на страницах городских сообществ во «ВКонтакте».

- Образовавшаяся во дворе куча так хорошо смотрелась, что мы решили что-то с ней сделать. Вышли на выходных с мужчинами, женщинами и детьми и начали ей придавать форму. Когда горку залили, решили еще и елку поставить, потом решили вырезать символ нового года - крысу. Все получилось спонтанно, — рассказал старший по дому Илья Ногин.

Отмечается, что хулиганы сломали горку на следующий день, а украшения украли. Собранием собственников дома было решено восстановить горку.

Жители дома на улице Маяковского решили участвовать со своей горкой в городском конкурсе по украшению придомовых территорий. В случае выигрыша денежного приза, они потратят средства на летнее благоустройство двора.

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ИСТОЧНИК KP.RU