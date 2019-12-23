Пенсионерка из Когалыма добилась новоселья в безопасном доме

СЕГОДНЯ 14:46 2019-12-23T14:46:12+03:00

До недавнего времени она жила в аварийном строении

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Прокуратура Когалыма помогла местной жительнице добиться предоставления ей нового жилья. Женщина проживала в многоквартирном доме, который еще в ноябре 2013 года был признан аварийным и подлежащим сносу.

Тем не менее администрация города не торопилась предоставлять ей квартиру, а срок расселения дома определила на 2021 год. Поэтому заявительница вынуждена была жить на свой страх и риск в аварийном доме, подвергая опасности свою жизнь и здоровье. Ко всему прочему впоследствии в данном доме произошел пожар.

- Прокурор Когалыма обратился в суд на администрацию города с требованием предоставить пожилой даме благоустроенное жилое помещение по договору социального найма, - пояснили в контролирующем ведомстве.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, по его решению заявительнице дано новое жилье.

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ИСТОЧНИК KP.RU