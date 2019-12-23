В Ханты- Мансийске состоялась необычная тренировка по спортивному ориентированию

СЕГОДНЯ 14:14 2019-12-23T14:14:25+03:00

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В столице Югры прошла открытая тренировка по спортивному ориентированию. Жители города попробовали себя в роли ориентировщиков в преддверии чемпионата Европы и финала кубка мира по лыжному ориентированию, которые пройдут в марте 2020 года. О необычной тренировке сообщил «ЮграМегаСпорт».

- Мы хотим познакомить жителей Ханты-Мансийска с новым видом спорта. Спортивное ориентирование привлекательно тем, что он достаточно демократичный: спортсмены могут сами выбирать дистанции по силам, проявлять свои физические и интеллектуальные качества, это тоже важный фактор, — поделился председатель президиума федерации спортивного ориентирования ХМАО Адик Бектимиров.

В ходе необычной тренировки участники с картами и фонариками разбежались по всей территории центра зимних видов спорта и выполняли задания, сообщает спорторганизатор «ЮграМегаСпорт». Авторы идеи уверены, что ночной забег в темноте послужил бы интересным введением в основы спорта. В условиях ограниченной видимости сохраняется элемент неожиданности.

- Было очень интересно, тем более, что в Ханты-Мансийске впервые проводится ночное ориентирование. Дистанция довольно сложная, но интересная. Для города это в новинку, и, я думаю, в будущем это привлечет больше участников. Бегать ночью — дополнительная сложность, — рассказал о своих впечатлениях один из участников Владислав Швыдкий.

По окончании тренировки все спортсмены получили сертификат участника. Организаторы также сообщили, что планируют повторить подобное мероприятие.

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ИСТОЧНИК KP.RU