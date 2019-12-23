2019-12-23T14:04:15+03:00
Общество

В Югре стало больше пациентов с редким генетическим заболеванием

Не каждый даже слышал диагноз «муковисцидоз»
Руслан Савинов
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В Югре стало больше пациентов с редким генетическим заболеваниемВ Югре стало больше пациентов с редким генетическим заболеваниемФото: pixabay.com
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Пациентов с муковисцидозом, редким генетическим заболеванием, в Ханты-Мансийском автономном округе стало почти в два раза больше. Такие данные приводит департамент здравоохранения Югры.

В 2019 году на учет врачи поставили семь человек с подобным диагнозом. В предыдущие годы регистрировали не более двух-четырех заболевших ежегодно. Недуг теперь выявляют на самых ранних сроках благодаря современным методам диагностики, когда малыш еще не родился.

Для пациентов с такой болезнью открыт специальный центр. Он находится в нижневартовской детской клинической больнице. В нем в качестве лечения и профилактики врачи начали применять методы кинезиотерапии, одними из первых в стране.

Добавим, что муковисцидоз - наследственное заболевание, обусловленное мутацией генов и характеризующееся тяжелыми нарушениями функций органов дыхания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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