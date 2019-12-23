Нашел в лесу: полицейские изъяли охотничий карабин у кондинца
Кондинские полицейские в ходе проверки изъяли из незаконного оборота огнестрельное оружие и патроны. Опасную находку нашли в квартире местного 46-летнего жителя.
УМВД по ХМАО сообщает, что изъятое оружие является охотничьим карабином, пригодным для стрельбы. Вместе с ним изъяли и несколько десятков патронов. Подозреваемый пояснил, что оружие он нашел десять лет назад в лесу. С тех самых пор оно незаконно хранилось у него в квартире до изъятия.
Отдел дознания Кондинского района возбудил уголовное дело по статьям «Незаконное хранение оружия» и «Незаконная переделка огнестрельного оружия». Максимальным наказанием, предусмотренным по указанными статьям, может стать лишение свободы на срок до пяти лет.
Полиция Югры напоминает: лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества освобождается от уголовной ответственности.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU