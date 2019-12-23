За драку двух сургутских школьниц на уроке физры ответит педагог

СЕГОДНЯ 13:19 2019-12-23T13:19:57+03:00

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Учителя физкультуры общеобразовательной школы Сургута наказали за противоправное поведение двух учениц у него на уроке. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Напомним, что конфликт между двумя одноклассницами случился в сентябре 2019 года, когда они сдавали нормативы по прыжкам в длину. По версии одной из матерей девушек, ее дочь постоянно подвергалась нападкам со стороны сверстницы. Но в тот раз дело якобы дошло до рукоприкладства.

Мать обидчицы тоже пожаловалась на жертву. По ее мнению, девочка сама провоцировала конфликты. После драки обе шестиклассницы оказались в травматологии. Об инциденте городской департамент образования и правоохранители узнали из сообщений в СМИ.

На данный момент все проверки завершились. Суд наложил штраф десять тысяч рублей на педагога, на занятии которого произошёл конфликт. Кроме того, суд постановил, что школа №31, как юридическое лицо, нарушила закон по профилактике детского травматизма.

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ИСТОЧНИК KP.RU