2019-12-23T13:24:18+03:00
Общество

Югорчанам рассказали, как выбрать качественные ювелирные изделия

На украшении должен быть прикреплен опломбированный ярлык
Руслан Савинов
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Эксперты дали северянам советы по покупке качественных ювелирных изделийЭксперты дали северянам советы по покупке качественных ювелирных изделийФото: pixabay.com
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В преддверии новогодних праздников жителям Югры дали советы по покупке ювелирных украшений. По данным Роспотребнадзора ХМАО, покупателям стоит быть предельно внимательными при выборе ювелирки, спрос на которую возрастает к Новому году.

Эксперты особо отмечают, что к каждому продаваемому товару обязан быть прикреплен опломбированный ярлык. Он в обязательном порядке должен содержать: наименование ювелирного изделия, название изготовителя, логотип и адрес предприятия-изготовителя, название драгметалла с указанием пробы, артикул, вес и цену. Особо отмечается, что продажа товара без оттиска государственных пробирных клейм, а также оттисков именных изготовителей не разрешается.

После покупки нужно обязательно сохранять кассовый и товарный чеки и бирку. В случае обнаружения в товаре недостатков покупатель по своему выбору вправе потребовать замены товара, ремонта за счет продавца или возврата и получения денег обратно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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