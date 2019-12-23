2019-12-23T12:54:46+03:00
Происшествия

Жители Югры продолжают верить мошенникам и терять свои деньги

Сумма общего ущерба - почти семьсот тысяч рублей
Руслан Савинов
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Жители Югры продолжают верить мошенникам и терять свои деньгиЖители Югры продолжают верить мошенникам и терять свои деньгиФото: pixabay.com
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За минувшие выходные в ХМАО случилось почти два десятка дистанционных краж с банковских карт. Пострадавшие, введенные в заблуждение, сами перевели злоумышленникам в общей сумме почти семьсот тысяч рублей. По данным пресс-службы УМВД по ХМАО, среди самых доверчивых - женщины среднего возраста.

Так, самой крупной суммы лишилась пенсионерка из Югорска. Женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и под предлогом разблокировки карты завладел банковскими реквизитами. В итоге с двух кредиток он похитил в общей сумме более 140 тысяч рублей.

Тем временем вартовчанка 1999 года рождения перевела мошенникам более 12 тысяч рублей. Молодая девушка пыталась купить приглянувшиеся халаты, которые нашла в соцсети «Инстаграм» в аккаунте «Vishivkа_karina_moskva». Свой заказ югорчанка так и не получила.

В Лангепасе местную жительницу мошенники обманули, когда она пыталась заказать доставку продуктов на дом. Он перевела неизвестным более трех тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовные дела по всем фактам мошенничества и краж. Правоохранители принимают все возможные меры к задержанию подозреваемых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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