2019-12-23T11:36:23+03:00
Экономика

Конкурс для художников и дизайнеров

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Уже сегодня каждый желающий может принять участие в творческом конкурсе в рамках коллаборации Art Finance, которую организует БКС совместно с образовательным проектом Synergy Art, организатором ярмарки современного искусства Art Russia, и брендом молодежной одежды «ТВОЕ».

БКС решила таким образом оказать поддержку талантливым художникам, дизайнерам, иллюстраторам, одновременно популяризируя идеи инвестирования в различные инструменты фондового рынка. Проект также направлен на продвижение современного искусства и арт-бизнеса в России в целом.

Для участия в конкурсе необходимо создать иллюстрацию на тему «Арт-бизнес» или «Деньги как искусство», затем опубликовать ее на своей странице в Instagram с хештегом #Жизнькакинвестиции и отправить на почту проекта artfinance@msk.bcs.ru. Лучшие иллюстрации будут публиковаться в Instagram компании: БКС Брокер и БКС Премьер на еженедельной основе. Там же будет проходить голосование – любой участник проекта может голосовать за понравившуюся иллюстрацию, привлекать своих знакомых и друзей. Самым активным голосующим достанется в подарок вещь производства компании «ТВОЕ» с одним из авторских принтов на выбор.

Конкурс продлится до 8 января 2020 года, а подведение его итогов состоится 15 января. Отбором лучших работ займется профессиональное жюри, в числе которого - известные искусствоведы, российские и иностранные художники, специалисты по современному искусству.

Победитель конкурса получит возможность поработать совместно с известным российским брендом молодежной одежды «ТВОЕ». Его иллюстрации будут использованы при создании капсулы одежды сезона 2020 года, а сама одежда будет продаваться в 320 розничных магазинах бренда по всей России.

Подробности на сайте https://bcs.ru

ООО "Компания БКС".

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