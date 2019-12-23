2019-12-23T11:50:50+03:00
Общество

Команды Югры завершили проектную учебу в московском Сколково

Теперь их одобренные наработки постараются воплотить в жизнь
Руслан Савинов
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Команды Югры завершили проектную учебу в московском Сколково. Фото правительства ХМАО.Команды Югры завершили проектную учебу в московском Сколково. Фото правительства ХМАО.
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Накануне в Москве состоялся финальный этап образовательной программы московской школы управления «Сколково» «Подготовка реализации проектов развития Югры». По информации правительства ХМАО, югорчане успешно защитили свои проекты перед главным экспертом конкурса, губернатором автономного округа Натальей Комаровой.

- Главное – чтобы каждый из проектов был реализован. В автономном округе создан региональный проектный офис. Он может стать базовым для оценки инвестиций, внесения предложений. При этом не стоит забывать, что нужно раздвигать горизонты. Если реализация проекта потребует дополнительных решений, то они реализуются через государственные программы, - сказала Наталья Комарова при подведении итогов финальной защиты проектов.

Первый замгубернатора Алексей Шипилов добавил, что основная компетенция в рамках реализации этой образовательной программы – способность и умение работать в разных командах.

Результатом работы стали завершенные проекты. В дальнейшем их реализацию обсудят члены проектного комитета правительства автономного округа. В случае одобрения они получат финансирование и претворятся в жизнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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