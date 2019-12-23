СЕГОДНЯ 10:25 2019-12-23T10:25:52+03:00

«Лада Гранта» и «Киа Спортедж» не поделили дорогу в Кондинском районе. Фото УМВД ХМАО.

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Страшная авария с участием двух автомобилей произошла накануне, 22 декабря, на 271 км автодороги «Юг» в Кондинском районе. Здесь столкнулись «Лада Гранта» под управлением 32-летнего мужчины и иномарка «Киа Спортедж», за рулем которой была 43-летняя женщина.

В результате ДТП водитель «Лада» от полученных травм скончался. Пассажиры обоих автомобилей получили серьезные травмы, сообщает госавтоинспекция Югры.

Всего, по данным ведомства, за минувшие выходные на территории Югры произошло пятнадцать ДТП. В них погибли два человека, и почти три десятка получили травмы.

За это же время сотрудники Госавтоинспекции задержали 22 нетрезвых водителя, а также 6 – за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. За выезд на встречку 38 водителей привлечены к ответственности.

Автоинспекторы округа также напоминают водителям, что при перевозке детей, следует помнить об обязательном использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

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ИСТОЧНИК KP.RU