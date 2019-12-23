Трех арендаторов крупных участков земли оштрафовали в Сургутском районе

СЕГОДНЯ 10:13 2019-12-23T10:13:17+03:00

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Три арендатора земельных участков в Сургутском районе Югры оштрафованы за нарушения эксплуатации земель. Об этом сообщает окружное управление Россельхознадзора. Упомянутые нарушения специалисты выявили в ходе рейда по проверке соблюдения требований земельного законодательства.

Специалистами установлено, что земельные участки не использовались для ведения сельского хозяйства или аграрного производства. Физические лица, арендовавшие их, не выполняли требования по улучшению, защите земель и охране почв. Из-за этого участки полностью заросли деревьями и кустарниками.

На нарушителей земельного законодательства составили административные протоколы для предъявления штрафов. Всем провинившимся арендаторам также выданы предписания о приведении участков в надлежащее состояние и использования по прямому назначению: ведение сельского хозяйства.

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ИСТОЧНИК KP.RU