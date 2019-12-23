Житель Псковской области осужден за незаконное хранение наркотиков в Нефтеюганске

СЕГОДНЯ 09:33 2019-12-23T09:33:59+03:00

Он упустил ранее данный ему шанс на новую жизнь

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Нефтеюганский районный суд вынес приговор жителю Псковской области по уголовной статье «Незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере». По данным прокуратуры Югры, помимо этого, он укрывался от административного надзора.

Следствием установлено, что в феврале 2019 года злоумышленнику определили административный надзор на восемь лет в Псковской области за ранее совершенные правонарушения. Однако в июле он скрылся от надзора в Нефтеюганске.

Через месяц осужденный купил через тайник-закладку наркотики «синтетику» для личного употребления массой более семи грамм. Запрещенное вещество он хранил при себе. В день покупки его и задержала полиция, изъяв «синтетику» из незаконного оборота.

Суд определил виновному в качестве наказания лишение свободы в колонии строго режима на три с половиной года.

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ИСТОЧНИК KP.RU