Житель Псковской области осужден за незаконное хранение наркотиков в Нефтеюганске
Нефтеюганский районный суд вынес приговор жителю Псковской области по уголовной статье «Незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере». По данным прокуратуры Югры, помимо этого, он укрывался от административного надзора.
Следствием установлено, что в феврале 2019 года злоумышленнику определили административный надзор на восемь лет в Псковской области за ранее совершенные правонарушения. Однако в июле он скрылся от надзора в Нефтеюганске.
Через месяц осужденный купил через тайник-закладку наркотики «синтетику» для личного употребления массой более семи грамм. Запрещенное вещество он хранил при себе. В день покупки его и задержала полиция, изъяв «синтетику» из незаконного оборота.
Суд определил виновному в качестве наказания лишение свободы в колонии строго режима на три с половиной года.
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ИСТОЧНИК KP.RU