На переправе через Иртыш в Югре под лед провалился грузовик

СЕГОДНЯ 09:20 2019-12-23T09:26:29+03:00

На переправе через Иртыш под лед провалился грузовик. Фото МЧС по ХМАО.

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На технологической переправе через Иртыш в Ханты-Мансийском районе под лед провалился грузовик. Информацию об этом сообщает окружное управление МЧС.

– Сейчас туда выдвигается следственная группа. Она выяснит, что стало причиной происшествия, был ли грузовик груженый и так далее. Есть очевидец, который видел, как машина резко ушла под лед, — кратко сообщили в ведомстве.

Отмечается, что данная переправа была принята инспекторами по маломерным судам два дня назад. Никаких нарушений в ее конструктивных особенностях не было выявлено.

Правоохранительные органы сообщают, что водолазы начали работу сегодня в 6:00. Подробные результаты погружений пока не известны: по предварительной информации, водитель КамАЗа мог погибнуть. Также свою отдельную проверку инцидента проведет следственное управление следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU