Почти 40 пожаров потушили югорские огнеборцы за минувшую неделю

СЕГОДНЯ 08:58 2019-12-23T09:05:43+03:00

Почти четыре десятка пожаров потушили огнеборцы за минувшую неделю Фото: pixabay.com

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На территории Югры с 16 по 22 декабря произошло 38 пожаров разной степени. Подробные данные предоставило МЧС по ХМАО.

В большинстве случаев горели личные автомобили, жилые дома, квартиры и дачи. По информации пожарных, всего от огня пострадали девять автомобилей и двадцать зданий. Два человека получили травмы. От огня пожарные уберегли материальных ценностей на сумму более 17 миллионов рублей.

Основными причинами бытовых пожаров стали нарушения эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов, а также неосторожное обращение с огнем. МЧС по ХМАО призывает не оставлять детей без присмотра, особенно в запертых квартирах или комнатах.

Кроме того, топящиеся печи и включенные электроприборы, перегружающие электропроводку, - потенциальные источники опасности. О начавшемся возгорании незамедлительно сообщите по телефону 101.

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ИСТОЧНИК KP.RU