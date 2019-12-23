Октябрьский район получил тысячи подарков новорожденным

СЕГОДНЯ 08:31 2019-12-23T08:31:09+03:00

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В Октябрьский район доставили более шести тысяч окружных подарков новорожденным. Муниципалитет стал одной из первых четырех территорий округа, получившей подарки малышам, отметили в районной администрации.

Наряду с Октябрьским районом подарки в ближайшие несколько дней прибудут в Нягань, Белоярский и Березовский районы. В остальные муниципалитеты они доберутся в течение недели.

Напомним, после общественных обсуждений и голосования акция «Расту в Югре», в рамках которой запланированы подарки, вошла в план событий десятилетия детства. Он был разработан по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой и рассчитан до 2028 года включительно.

Благодаря мультикарте «Расту в Югре» родители юных жителей округа имеют доступ ко всем электронным ресурсам, сервисам и услугам в регионе по рождению и воспитанию детей. Для этого достаточно считать встроенный в карту QR-код.

Отметим, что подарки, доставленные в муниципалитеты, предназначены для детей, которые будут рождены после 1 января 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU