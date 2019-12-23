«Елка добра» объединит неравнодушных мегионцев

СЕГОДНЯ 07:13 2019-12-23T07:13:26+03:00

Акция проводится в городе уже не впервые

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В Мегионе началась ежегодная благотворительная акция «Елка добра» в преддверии новогодних и рождественских праздников. Она поможет исполнить новогодние желания детей с ограниченными возможностями здоровья.

В торговых центрах «Сибирское подворье», «Купеческий двор» и дому культуры «Сибирь» уже установлены новогодние ели с пожеланиями для детей на открытках. Каждый неравнодушный житель города может выбрать одну или даже несколько открыток: в этом случае ему необходимо выполнить скромное детское желание из открытки.

Вручить подарки можно 12 января в 11:00 во дворце искусств на представлении у елки , которое будет устроено в честь детей, участников акции.

Все вопросы по участию в благотворительном мероприятии можно задать по телефону +7(951) 971-70-59 организатору акции, руководителю фонда социальных программ и проектов «Меценат» Ольге Бойко.

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ИСТОЧНИК KP.RU