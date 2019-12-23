2019-12-23T06:19:17+03:00
Общество

Погода в Югре 23 декабря: русская зима

Температура не опустится ниже -17 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 23 декабря: русская зимаПогода в Югре 23 декабря: русская зимаФото: pixabay.com
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В понедельник, 23 декабря, в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. Местами небольшой и умеренный снег. Местами изморозь, при усилении ветра метель. Ветер юго-западный 9 - 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -15, -20 градусов, днем -6, -11 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, временами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -8, -10 градусов.

В Сургуте пасмурно, небольшой снег. Ветер южный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -13, -15 градусов.

В Нижневартовске облачно, небольшой снег. Ветер южный 5-7 метров в секунду. Температура воздух днем составит -15, -17 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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