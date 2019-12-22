В Нефтеюганске отчим насмерть забил трехлетнюю девочку

СЕГОДНЯ 17:30 2019-12-22T17:30:38+03:00

Ее мама в этот момент была пьяна

Изменить размер текста: A A

В Нефтеюганске в одной из квартир дома №11 во 2-ом микрорайоне 22 декабря около шести утра было обнаружено тело трехлетней девочки. В убийстве малышки подозревают ее отчима. Об этом сообщает паблик «Это Юганск, детка/ Нефтеюганск» во «ВКонтакте».

Полиция задержала подозреваемого и мать погибшего ребенка. Сожители были пьяны в тот момент. Также в квартире со следами побоев была обнаружена 4-летняя девочка. Ее с многочисленными гематомами госпитализировали в больницу Нефтеюганска.

Предположительно, что сестренка девочки была убита у нее на глазах.

Главный врач Нефтеюганской станции скорой помощи Александр Мошкин, вызов на адрес, где произошла трагедия к медикам поступил около 6 утра.

- По прибытию врачи диагностировали смерть трехлетней девочки. Предположительно, гибель наступила за 6 часов до того, как медики прибыли в квартиру. Другой ребенок с многочисленными видимыми гематомами был направлен в приемный покой, - рассказал главный врач Нефтеюганской станции скорой помощи Александр Мошкин.

По факту смерти одного ребенка и обнаружения травм у другого сотрудники СКР проводят проверку, по результатам которой будут возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU