В Нефтеюганске отчим насмерть забил трехлетнюю девочку
В Нефтеюганске в одной из квартир дома №11 во 2-ом микрорайоне 22 декабря около шести утра было обнаружено тело трехлетней девочки. В убийстве малышки подозревают ее отчима. Об этом сообщает паблик «Это Юганск, детка/ Нефтеюганск» во «ВКонтакте».
Полиция задержала подозреваемого и мать погибшего ребенка. Сожители были пьяны в тот момент. Также в квартире со следами побоев была обнаружена 4-летняя девочка. Ее с многочисленными гематомами госпитализировали в больницу Нефтеюганска.
Предположительно, что сестренка девочки была убита у нее на глазах.
Главный врач Нефтеюганской станции скорой помощи Александр Мошкин, вызов на адрес, где произошла трагедия к медикам поступил около 6 утра.
- По прибытию врачи диагностировали смерть трехлетней девочки. Предположительно, гибель наступила за 6 часов до того, как медики прибыли в квартиру. Другой ребенок с многочисленными видимыми гематомами был направлен в приемный покой, - рассказал главный врач Нефтеюганской станции скорой помощи Александр Мошкин.
По факту смерти одного ребенка и обнаружения травм у другого сотрудники СКР проводят проверку, по результатам которой будут возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU