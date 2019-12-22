2019-12-22T17:16:49+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске состоялась губернаторская елка

Ее гостями стали 400 детей из всех муниципалитетов округа
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске состоялась губернаторская елка. Фото с сайта правительства ЮгрыВ Ханты-Мансийске состоялась губернаторская елка. Фото с сайта правительства Югры
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Югорская новогодняя губернаторская елка для детей автономного округа состоялась в Ханты-Мансийске 21 декабря.

В концертно-театральный центр «Югра-Классик» прибыли 400 детей из всех муниципалитетов. Это юные югорчане, достигшие особых успехов в учебе, спорте, творчестве, из многодетных и малообеспеченных семей, с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и другие.

По традиции в фойе и в арт-салоне для детей были организованны различные мастер-классы. Все гости – участники югорской новогодней елки – получили традиционные сладкие подарки.

В большом зале ребята вместе с губернатором посмотрели интерактивный спектакль «Новогоднее приключение в шахматном королевстве». После спектакля главные герои встретили участников мероприятия в арт-салоне у новогодней елки.

Пока любители танцев и музыки водили хоровод, другие участники праздника фотографировались с губернатором, спешили получить автограф главы региона на пригласительных билетах, рассказывали о своих успехах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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