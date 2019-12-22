2019-12-22T16:15:01+03:00
Общество

Наталья Комарова наградила участников конкурса семейных фотографий «#РастувЮгре»

Общенародным голосованием были определены 10 победителей
Алена Кульмухаметова
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Семья Лобыгиных заняла второе место. Фото с сайта правительства ЮгрыСемья Лобыгиных заняла второе место. Фото с сайта правительства Югры
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Идея конкурса родилась 15 мая – в международный День семьи – в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска на свет появились 7 детей. Тогда волонтеры-медики решили увековечить это важное для семей событие. Таким образом и появился этот окружной проект.

Для участия в конкурсе принимались семейные фотографии с хештегом «#РастувЮгре», которые участники размещали в социальных сетях «Инстаграм» и «ВКонтакте».

К моменту завершения конкурса было опубликовано около 2,5 тысячи фотографий, но пользователи продолжают их публиковать и по сей день.

В результате общенародным голосованием были определены 10 победителей.

- Их выбрали сами югорчане. Я ставила лайки всем, – поделилась Наталья Комарова. – Все фотографии разные, каждый по-своему выражал его представление о том, что такое расти в Югре. Но, на мой взгляд, все работы были объединены одним – любовью. Это читалось в каждом снимке.

В пример губернатор привела семью Сенчевых из Нягани, где воспитываются 8 детей. Мама Наталья опубликовала самую обычную фотографию своих детей без постановок, фильтров на фоне родного дома. Именно эта иллюстрация и принесла победу семье в конкурсе «#РастувЮгре».

- Эта простая фотография из семейного альбома нашла поддержку у югорчан. Видимо, она тронула сердца своей правдой, – отметила Наталья Комарова.

За фотографию семьи Сенчевых проголосовали 1646 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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