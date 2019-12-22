СЕГОДНЯ 13:26 2019-12-22T13:26:04+03:00

В Ханты-Мансийском районе все зимники откроют до 25 декабря. Фото с сайта администрации Ханты-Мансийского района

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Все зимние автодороги Ханты-Мансийского района планируется сдать до 25 декабря. После сдачи в эксплуатацию всех зимников комиссия будет проводить ежемесячные плановые проверки состояния дорог и внеплановые в случае снегопада. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Специалисты просят обратить внимание водителей на то, что в створе ледовой переправы через реку Иртыш в районе с. Батово на зимней автомобильной дороге с. Батово – п. Сибирский образовалась полынья. До сих пор идет ледостав.

По техническим условиям смещение створа ледовой переправы невозможно. По этой причине ввод в эксплуатацию ледовой переправы через р. Иртыш на 142 км и зимней автомобильной дороги переносится. Жителям и гостям Ханты-Мансийского района предлагается альтернативный проезд через с. Реполово или же через ледовую переправу АО «НК «Конданефть» на 147 км реки Иртыш, в районе с. Батово.

ИСТОЧНИК KP.RU