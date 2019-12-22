СЕГОДНЯ 08:00 2019-12-22T08:00:03+03:00

Погода в Югре 22 декабря: пасмурно и снегопад Фото: pixabay.com

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В воскресенье 22 декабря в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер северо-восточный, северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -11, -16 градусов, местами -17,-22 градусов.

В Ханты-Мансийске пасмурно и небольшой снег. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -18, -13 градусов.

В Сургуте облачно и небольшой снегопад. Ветер северо-восточный, северный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -13, -14 градусов.

В Нижневартовске пасмурно и небольшой снег. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -15, -17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU