2019-12-21T17:14:40+03:00
Общество

Необычные имена дают югорчане своим новорожденным детям

Все чаще в семьях рождаются второй и третий ребенок
Алена Кульмухаметова
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Необычные имена дают югорчане своим новорожденным детямНеобычные имена дают югорчане своим новорожденным детямФото: pixabay.com
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Самые необычные имена, которые жители района давали своим детям – это Эдгард, Ясна и Арианна. Самыми популярными именами стали Артем и Виктория. Об этом сообщают органы ЗАГС Советского района Югры.

По словам начальника отдела ЗАГС администрации Советского района Ольги Кузьминой, накануне в ведомстве подвели итоги работы за 11 месяцев 2019 года. Как стало известно, за прошедший период зарегистрировано рождение 392 малышей. Из них 197 мальчиков и 195 девочек.

Отмечается и факт увеличения рождения второго и третьего ребенка в семье. Так, с 1 января по 30 ноября текущего года в 110 семьях появился первый ребенок, в 162 семьях – второй, в 73 семьях - третий, 23 семьи радовались появлению четвертого малыша, в 8 семьях родился пятый ребенок, в 2 семьях – шестой. Есть единичные факты рождения седьмого и восьмого ребенка. В шести семьях Советского района зафиксировано появление двойняшек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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