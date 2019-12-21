2019-12-21T16:44:01+03:00
Общество

В Сургуте на перекрестке Каролинского-Университетская изменен режим светофоров

Поводом послужило ДТП с участием ребенка
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Сургуте на перекрестке Каролинского-Университетская изменен режим светофоровВ Сургуте на перекрестке Каролинского-Университетская изменен режим светофоровФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Сургутяне активно шлют жалобы на портал «Твой Сургут» в связи с корректировкой работы многих светофоров в городе.

Изменение режимов работы светофоров в городе произошло по предписанию ГИБДД. В администрации Сургута рассказали, что одной из причин изменения режимов стало ДТП на перекрестке Каролинского - Университетская, где автомобиль сбил на переходе ребенка.

- При изменении режимов работы светофоров пешеходное движение выносится в отдельную фазу регулирования и к 4 существовавшим фазам добавляется еще одна, 5-я пешеходная фаза. Соответственно, при конечном размере цикла (должен составлять максимум 120 секунд) время движения делится не на 4, а на 5 фаз (частей). И каждое направление для появления возможности движения ожидает не 3, а 4 фазы регулирования, соответственно, больше времени, за которое на стоящих направлениях скапливается подъезжающий транспорт, отсюда и задержки в проезде перекрестков, — отметил заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента городского хозяйства Андрей Байков Андрей.

В данный момент департамент проводит мониторинг движения на проблемных перекрестках после введения новых режимов работы и пытается скорректировать работы светофоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Необычные имена дают югорчане своим новорожденным детям
В Сургуте на перекрестке Каролинского-Университетская изменен режим светофоров
«Югра-Экология» пообещала списать своим должникам несколько миллионов рублей
В правительстве Югры принимаются заявки на передачу в концессию мусорного полигона
Погода в Югре 21 декабря: небольшой мороз и снегопады
Школьники Белоярского района научились безопасности в интернете
Самые шумные жители ХМАО живут в Мегионе
Вандалы разрушили ледяные скульптуры в Радужном
Самым успешным молодым сургутянам вручат «Кубки белой зависти»
Вартовчанам напомнили места и правила запуска новогодних фейерверков
За 2019 год в спортивных мероприятиях в регионе приняли участие почти 60 тысяч человек
У югорских родителей есть новая возможность следить за безопасностью детей в сети
Стали известны имена лучших психологов региона
Региональный оператор спишет пени за ТКО югорским должникам, но при одном условии
Виновник прилюдной стрельбы из холостого пистолета в Сургуте заплатит штраф
Завершился масштабный ремонт детской поликлиники Сургута
Замгубернатора ХМАО вручил благодарности за развитие спорта