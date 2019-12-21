В Сургуте на перекрестке Каролинского-Университетская изменен режим светофоров

СЕГОДНЯ 16:44 2019-12-21T16:44:01+03:00

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Сургутяне активно шлют жалобы на портал «Твой Сургут» в связи с корректировкой работы многих светофоров в городе.

Изменение режимов работы светофоров в городе произошло по предписанию ГИБДД. В администрации Сургута рассказали, что одной из причин изменения режимов стало ДТП на перекрестке Каролинского - Университетская, где автомобиль сбил на переходе ребенка.

- При изменении режимов работы светофоров пешеходное движение выносится в отдельную фазу регулирования и к 4 существовавшим фазам добавляется еще одна, 5-я пешеходная фаза. Соответственно, при конечном размере цикла (должен составлять максимум 120 секунд) время движения делится не на 4, а на 5 фаз (частей). И каждое направление для появления возможности движения ожидает не 3, а 4 фазы регулирования, соответственно, больше времени, за которое на стоящих направлениях скапливается подъезжающий транспорт, отсюда и задержки в проезде перекрестков, — отметил заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента городского хозяйства Андрей Байков Андрей.

В данный момент департамент проводит мониторинг движения на проблемных перекрестках после введения новых режимов работы и пытается скорректировать работы светофоров.

ИСТОЧНИК KP.RU