СЕГОДНЯ 15:11 2019-12-21T15:11:10+03:00

«Югра-Экология» пообещала списать своим должникам несколько миллионов рублей. Фото с сайта "Югра-Экология"

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Региональный оператор «Югра-Экология» готов списать своим клиентам-неплательщикам все пени, начисленные за несвоевременную оплату услуги «обращение с ТКО». Об этом заявили представители регоператора.

Главное условие для этого - пользователи, успевшие до 31 декабря 2019 года погасить задолженность за вывоз мусора, могут рассчитывать на списание неустойки. Она составляет в масштабах округа более 10 миллионов рублей.

Физические лица, выполнившие условия, в начале февраля 2020 года получат квитанцию с расчетами за январь с аннулированными пенями.

Акция проводится и для юридических лиц. Предприниматели могут рассчитывать не только на списание пени, но и на рассрочку платежей, если заключат договор и оплатят долг до конца текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU