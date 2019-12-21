2019-12-21T10:15:43+03:00
Общество

В правительстве Югры принимаются заявки на передачу в концессию мусорного полигона

Всего в округе планируют отдать инвесторам 5 площадок ТКО
Алена Кульмухаметова
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В правительстве Югры принимаются заявки на передачу в концессию мусорного полигонаВ правительстве Югры принимаются заявки на передачу в концессию мусорного полигонаФото: pixabay.com
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Департамент промышленности Югры объявил о начале приема заявок на участие в конкурсе по заключению концессионного соглашения по созданию и эксплуатации комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в Ханты-Мансийском районе.

По данным ведомства, прием заявок продлится до 12 февраля 2020 года.

Ввод в эксплуатацию межмуниципального полигона для Ханты-Мансийска и поселений Ханты-Мансийского района, рассчитанного на 50 тысяч тонн ТКО в год, запланирован на 2023 год. Объем капитальных вложений в реализацию проекта оценивается в 1 млрд рублей.

Концессионеру нужно спроектировать, построить и ввести эксплуатацию объект. В его составе запланированы сам полигон ТКО, мусоросортировочный комплекс, специализированная техника, участок для захоронения и размещения непригодных для обработки отходов, системы сбора и контроля уровня фильтрата, организованного сбора и отвода биогаза и многие другие объекты.

В целом к 2024 году в Югре запланирован ввод 5 межмуниципальных полигонов на условиях концессионных соглашений: в Сургутском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Октябрьском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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