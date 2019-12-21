Погода в Югре 21 декабря: небольшой мороз и снегопады
В субботу 21 декабря в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер восточных направлений 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -10, -15 градусов, местами -16, -21 градусов.
В Ханты-Мансийске облачно. С утра небольшой снегопад. Ветер северо-восточный 1-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -16, -12 градусов.
В Сургуте облачно, вечером возможен небольшой снегопад. Ветер восточный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит-17, -12 градусов.
В Нижневартовске облачно, небольшой снег. Ветер восточный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -14, -12 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU