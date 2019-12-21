2019-12-21T06:50:51+03:00
Общество

Погода в Югре 21 декабря: небольшой мороз и снегопады

Ветер восточных направлений
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Погода в Югре 21 декабря: небольшой мороз и снегопадыПогода в Югре 21 декабря: небольшой мороз и снегопадыФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В субботу 21 декабря в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер восточных направлений 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -10, -15 градусов, местами -16, -21 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно. С утра небольшой снегопад. Ветер северо-восточный 1-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -16, -12 градусов.

В Сургуте облачно, вечером возможен небольшой снегопад. Ветер восточный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит-17, -12 градусов.

В Нижневартовске облачно, небольшой снег. Ветер восточный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -14, -12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В правительстве Югры принимаются заявки на передачу в концессию мусорного полигона
Погода в Югре 21 декабря: небольшой мороз и снегопады
Школьники Белоярского района научились безопасности в интернете
Самые шумные жители ХМАО живут в Мегионе
Вандалы разрушили ледяные скульптуры в Радужном
Самым успешным молодым сургутянам вручат «Кубки белой зависти»
Вартовчанам напомнили места и правила запуска новогодних фейерверков
За 2019 год в спортивных мероприятиях в регионе приняли участие почти 60 тысяч человек
У югорских родителей есть новая возможность следить за безопасностью детей в сети
Стали известны имена лучших психологов региона
Региональный оператор спишет пени за ТКО югорским должникам, но при одном условии
Виновник прилюдной стрельбы из холостого пистолета в Сургуте заплатит штраф
Завершился масштабный ремонт детской поликлиники Сургута
Замгубернатора ХМАО вручил благодарности за развитие спорта