2019-12-20T15:36:38+03:00
Общество

Самые шумные жители ХМАО живут в Мегионе

За минувшие сутки за нарушение тишины оштрафован 21 горожанин
Руслан Савинов
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Самые шумные жители ХМАО живут в Мегионе. Фото администрации города.Самые шумные жители ХМАО живут в Мегионе. Фото администрации города.
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Административная комиссия Мегиона на очередном заседании выяснила: из почти трех десятков протоколов, большая часть касалась нарушения закона о тишине. Данные об этом приводит администрация города.

Двадцать одного мегионец привлечен к административной ответственности за нарушение тишины и покоя горожан с 22:00 до 08:00. В качестве наказания им выписали предупреждения и штраф на общую сумму 16 тысяч рублей. Один шумный гражданин привлечен к ответственности повторно: он оштрафован на 4500 рублей.

Четыре мегионца проводили ремонтные работы в доме в рабочие дни и в субботу с 13:00 до 15:00, с 21:00 до 8:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Им также назначены предупреждения и штраф в размере 1000 рублей.

Отметим, что закон о тишине изначально создавался, чтобы иметь возможность отдохнуть после работы, спокойно уложить спать ребенка и просто посидеть в тишине за ужином.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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