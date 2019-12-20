Самые шумные жители ХМАО живут в Мегионе

СЕГОДНЯ 15:36 2019-12-20T15:36:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Административная комиссия Мегиона на очередном заседании выяснила: из почти трех десятков протоколов, большая часть касалась нарушения закона о тишине. Данные об этом приводит администрация города.

Двадцать одного мегионец привлечен к административной ответственности за нарушение тишины и покоя горожан с 22:00 до 08:00. В качестве наказания им выписали предупреждения и штраф на общую сумму 16 тысяч рублей. Один шумный гражданин привлечен к ответственности повторно: он оштрафован на 4500 рублей.

Четыре мегионца проводили ремонтные работы в доме в рабочие дни и в субботу с 13:00 до 15:00, с 21:00 до 8:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Им также назначены предупреждения и штраф в размере 1000 рублей.

Отметим, что закон о тишине изначально создавался, чтобы иметь возможность отдохнуть после работы, спокойно уложить спать ребенка и просто посидеть в тишине за ужином.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU