Вандалы разрушили ледяные скульптуры в Радужном

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-20T15:20:54+03:00

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Накануне ночью неизвестные сломали три ледяные фигуры в Радужном. Об этом сообщает администрация города.

Сломанные скульптуры изображали героев мультика «Фиксики». Они стояли у ледяного лабиринта на территории площади дружбы народов.

Для строительства скульптур доставляли лед цельными кусками, а мастера работали с ним уже на месте. Было вложено много усилий в результат, а сейчас от скульптур остались лишь обломки.

Каждый год на строительство новогоднего городка затрачиваются солидные средства и человеческие ресурсы, чтобы порадовать детей и взрослых Радужного.

Стоит отметить, что периметр ледяного городка просматривается камерами видеонаблюдения, полиция уже ищет погромщиков

Если подобные акты вандализма будут замечены кем-то из горожан, администрация города обращается к жителям с просьбой звонить на телефон доверия главы города 8 (34668) 48-000 или по номеру – 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU